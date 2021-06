La voz Perú: Daniela Darcourt indignada porque participantes no la eligen como coach

Daniela Darcourt no ocultó su fastidio al conocer que los participantes de La voz Perú no apuestan por ella como entrenadora.

La molestia de la salsera se hizo notar cuando uno de los últimos concursantes hizo que la cantante peruana volteara primera. Leonardo Navarro interpretó el popular tema “Así fue”, del recordado Juan Gabriel.

Sin pensarlo mucho, Daniela Darcourt decidió apretar el botón y se mostró muy feliz por el espectáculo del joven. Al final, Mike Bahía, Eva Ayllón y Guillermo Dávila también voltearon por el participante.

“Estoy es un sueño hecho realidad, es un lujo cantarles y que han volteado por mí, no saben lo agradecido que estoy”, dijo Leonardo Navarro.

“Yo volteé primera, yo sé que vas a venir a mi equipo, sé que vamos a cantar y a ganar”, respondió Daniela Darcourt.

Sin embargo, y tras escuchar los comentarios de los coaches, quienes trataron de convencer al joven, Leonardo eligió a Mike Bahía. Esto generó el disgusto de la salsera por no tener, hasta ese momento, a nadie a su equipo.

“Eso no vale, me siento desplazada, olvidada, yo me arriesgo primero, para que al final… me retiro, encima dicen ‘yo empecé haciendo criollo’ y se fue con Mike’”, dijo Darcourt.

Al finalizar el programa, la cantante peruana sí llegó a tener a alguien en su equipo. Joaquina Carruitero, la ganadora de Yo soy como Adele, volvió por su revancha a La voz Perú y eligió a la intérprete de “Señor mentira”.

