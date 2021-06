La voz Perú regresó a la pantalla chica el último 14 de junio luego de seis años de ausencia. La nueva temporada del concurso de canto cuenta con un renovado panel de entrenadores integrado por: Eva Ayllón, Mike Bahía, Daniela Darcourt y Guillermo Dávila.

La primera emisión del programa tuvo momentos que lograron cautivar la atención de los televidentes. Entre ellos, la participación de la cantante ayacuchana Luz Merly y su desempeño al cantar “Flor de retama”.

Del mismo modo, el divertido reclamo de Daniela Darcourt durante la competencia. La salsera se mostró indignada al notar que ningún participante eligió integrar su equipo. “Eso no vale, me siento desplazada, olvidada. Yo me arriesgo primero, para que al final...”, expresó.

Según informó Kantar Ibope Media, el debut de La voz Perú en Latina obtuvo 11.8 puntos de rating , lo cual lo ubicó en top de los programas más vistos del día.

El canal también compartió algunas cifras y difundió el número de personas que sintonizaron el famoso show de canto en su estreno.

“El regreso más esperado. La voz Perú cautivó el corazón de las familias peruanas. Más de un millón de personas disfrutaron del estreno”, se lee en la publicación de Instagram.

La voz Perú: conoce el rating que logró el programa en su retorno a la televisión. Foto: captura Instagram Latina

Daniela Darcourt emocionada por el inicio de La voz Perú

La cantante Daniela Darcourt se mostró muy feliz por el regreso de La voz Perú a la pantalla de Latina. En redes sociales aseguró que su objetivo es encaminar a nuevos talentos hacia la industria musical.

“Esta silla se ha convertido en mi más grande motor, motor que tiene como única función seguir motivando a muchísimos más jóvenes como yo a luchar por sus sueños. Ser cantante no es tarea fácil, más aún cuando se trata de luchar por convertirse en la nueva voz del Perú”, escribió la salsera en redes sociales.

La salsera cuenta las horas para ver el esperado estreno a través de las pantallas de Latina. Foto: Daniela Darcourt/Instagram

