Guty Carrera responde a quienes lo culpan del contagio de COVID-19 en Guerreros 2021

Mucho usuarios han responsabilizado a Guty Carrera por la ola de contagios del coronavirus que se produjo en Guerreros 2021, motivo por el cual el reality de Televisa decidió suspender las grabaciones de la presente temporada.

Como se recuerda, hace unos días, el popular ‘Potro’ reveló que dio positivo a la prueba de la COVID-19. Tras ello, otros integrantes del programa también revelaron que se encuentran infectados con el virus.

Ante este panorama, Guty utilizó sus redes sociales para aclarar que él no es responsable de los contagios que se han presentado en el reality de competencia, pues si bien fue el primero en revelar su estado de salud, los demás participantes presentaron síntomas antes que él, pero no se atrevieron a dar información al respecto.

“ Sí, tengo que comentar que yo no fui de los primeros en manifestar síntomas, pero sí fui el primero en decirlo y eso no me convierte en el responsable de todo lo que está ocurriendo . Lamento que no se haya dicho quiénes somos los contagiados para que así todos tengan una información clara y no hayan más especulaciones”, se lee al inicio de su texto en sus historias de Instagram.

“No me corresponde decir quiénes están contagiados. Eso sí, que quede claro que respeto la postura de cada uno al querer decirlo o no. Es momento de recuperarse, el COVID-19 no es un juego. Lamento que tantos estemos contagiados y todos al mismo tiempo con pruebas positivas”, finalizó.

Publicación de Guty Carrera Foto: Instagram

