Guerreros 2021: Tania Rincón se contagió del coronavirus y paralizan grabaciones

Tras conocer el contagio por coronavirus de Guty Carrera en Guerreros 2021, la conductora del programa Tania Rincón anunció también haber dado positivo a la COVID-19.

Al confirmarse los casos, y el de otros participantes como Christian Estrada y ‘Ferka’, el reality de Televisa anunció la suspensión de sus grabaciones hasta que se eliminen los riesgos entre el staff.

La presentadora del espacio de Canal 5 calmó a sus fans con un mensaje, diciendo que pese a su resultado positivo no presenta síntoma alguno. No obstante, es probable que la enfermedad evolucione.

“Les comunico que se tomó la decisión de que saliéramos del aire toda esta semana por varios casos de COVID-19 que se confirmaron, entre esos casos estoy yo, di positivo hoy”, confirmó Tania Rincón.

“Por un lado, estoy muy agradecida porque no me ha dado tan duro. Desde el viernes comencé a sentir un poco de comezón en la garganta, no le di importancia porque saliendo de Guerreros me salía sin chamarra, como que no me abrigaba tan bien y a lo mejor estaba lloviendo esos días y demás, y dije ‘quizá fue eso’”, agregó en un live que publicó.

La conductora contó que el último fin de semana viajó donde sus padres y fue allí que se enteró del contagio del capitán de las Cobras. Fue por dicho motivo que decidió realizarse una prueba.

“Me hice la prueba, tengo pruebas de antígenos aquí en casa y salí positivo. Decidí hacerme otra prueba y salió negativa. Hablé con el pediatra de mis hijos y me dijo que hoy a primera hora me hiciera una prueba de laboratorio, me la hice y me entregaron los resultados, y evidentemente salí positivo. Desde ese momento me aislé, mis hijos están con su papá”, agregó.

