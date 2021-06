‘Giselo’ revela infidelidades en su juventud: “He sacado los pies del plato de chiquillo”

¡Se confiesa! El divertido y desenfadado personaje de América hoy, ‘Giselo’, sorprendió a todos los televidentes al hacer unas revelaciones de su juventud.

En la reciente edición del programa, Edson Dávila contó que en el pasado fue infiel.

Todo empezó porque los conductores del espacio de América TV estaban comentando sobre el polémico ‘ampay’ protagonizado por Christian Cueva, en el cual se encontraba en una fiesta COVID-19 en pleno estado de emergencia. El hecho tuvo como consecuencia que su esposa Pamela López decidiera distanciarse del futbolista.

Tras ello, Ethel Pozo le pidió a ‘Giselo’ pronunciarse. Sin embargo, inicialmente él no quiso. “Estos temas son delicados, hubiera venido Lizbeth Cueva” , dijo en referencia a la psicóloga que los visita en el set.

Sin embargo, Janet Barboza insistió y pidió a Edson Dávila que hable sobre las infidelidades. “Edson, todo el mundo dice que cuando uno es talentoso, puede opinar”, le dijo.

‘Giselo’ finalmente accedió a contar su propia experiencia: “Cada uno tiene que pensar, como varón cuando cometemos un error, pedimos disculpas y ya depende de la persona cuando uno perdona”, mencionó.

Tras estas palabras, las conductoras le pidieron que aclare si, en algún momento, había sido infiel.

“ He sacado los pies del plato, de joven de chiquillo . (…) La gente en su casa sabe que he sido bien sincero, he metido la pata y he pedido disculpas. La verdad (para) qué decir que fue mentira, no voy a decir no fui infiel”, reveló.

