Daniel Lazo emocionado tras escuchar “Flor de retama” en La Voz Perú: “Bien cantado”

La nueva temporada de La Voz Perú tuvo un emocionante inicio cuando la participante Luz Merly cantó con gran sentimiento “Flor de retama”. Con esta interpretación, la joven consiguió que los cuatro coaches apretaran el voto y voltearan por ella.

“De verdad, lo que transmites es demasiado fuerte. Este género no lo tengo realmente ubicado porque no crecí aquí, pero tu voz me jala a pedirte, por favor, que te introduzcas en mi equipo”, dijo Guillermo Dávila.

A pesar de los elogios, la participante eligió a Eva Ayllón, con quien finalmente cantó el popular tema sobre el escenario.

Tras este emocionante momento, Daniel Lazo recurrió a su cuenta de Facebook para felicitar a Luz Merly por entonar el conocido huayno ayacuchano interpretado por Martina Portocarrero.

“Deseo suerte a todos los nuevos talentos que nos promete La Voz Perú. Pero wao... Luz Merly (ayacuchana de corazón) inicia la nueva temporada con ‘Flor de retama’. El programa promete. Soy tu fan, bien cantado. Suerte a todos”, escribió el artista nacional.

Los seguidores de Daniel Lazo no tardaron en agradecer su mensaje en apoyo hacia el tema y a la participante.

“Recién empieza el programa, hay buenas voces... ojalá lleguemos a escuchar una voz fuera de lo común, una voz que rompa esquemas como fue la tuya en la primera temporada”, “Hermoso tema ayacuchano”, “Que siga así”, escribieron los usuarios.

Luego de ser elegida para participar en La Voz Perú, Luz Merly usó su perfil de Instagram para agradecer a todos lo que confiaron en ella.

“Al fin puedo gritar a los cuatro vientos que estoy en La Voz Perú, gracias a Latina TV, gracias a todos ustedes por sus bellas palabras y deseos. A seguir adelante con fe y amor”, expresó la joven cantante.

La voz Perú: participante agradece al concurso de canto. Foto: captura Instagram

