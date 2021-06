Briyit Palomino denuncia a su expareja por estafa: “Eran todos mis ahorros”

Briyit Palomino denunció por estafa a su expareja, el guitarrista Gino Maynos Félix Porta. La cantante contó que el músico se quedó con S/ 130.000 de ella y un camión de S/ 40.000, y que por tal motivo se encuentra en quiebra.

Según contó Palomino, confió en alguien a quien consideraba muy importante para ella. La intérprete reveló también que el hombre no le responde las llamadas, por lo que ya hizo la denuncia respectiva.

“Tiró por la borda tres años de relación, estoy decepcionada y molesta, y estoy procediendo legalmente para que no se quede con la plata que tanto me costó reunir y que eran todos mis ahorros”, comentó a El Popular.

Asimismo, Briyit Palomino contó que Porta no solo fue su pareja y músico, él también trabajó como su representante.

“Aposté por él, era mi manager, decía que me amaba, que me respetaba, pero mira cómo me pagó al final. Me ha bloqueado de todos lados. Su teléfono lo tiene apagado, no responde los mensajes, se lo tragó la tierra”, agregó.

Briyit Palomino señaló que también denunció a su expareja por violencia. “Sí (lo denuncié), por estafa, violencia económica, entre otros cargos. Me amenazó que solo me iba a devolver el dinero si lo hacía socio, luego se perdió”, explicó.

La cantante confesó que todo lo que se llevó su expareja pertenecía a sus ahorros y ahora está en la ruina. “Estoy en la quiebra, eran todos mis ahorros”, lamentó.

