Adolfo Aguilar: “Mis papás y mi hermano tuvieron cáncer”

Adolfo Aguilar se unió a la colecta pública de la Liga contra el cáncer, que se llevará a cabo hasta el 30 de junio. A propósito de esta acción, el conductor reveló algunas experiencias propias relacionadas a la mencionada enfermedad.

En entrevista con El Popular, el conocido presentador de televisión contó que sus padres y su hermano tuvieron cáncer.

“En mi familia hubo cáncer, mi papá tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer, mi hermana tuvo cáncer. De hecho, la gente no lo sabe, es bien fácil criticar y decir: ‘Ay, cómo se pone y no tiene ninguna cercanía’. He tenido amigos con cáncer también. Yo no he tenido (la enfermedad) felizmente, pero sí arrastra a toda la familia que va a las sesiones, a la terapia. Felizmente no he perdido a nadie cercano por el cáncer”, contó.

“De una u otra manera, todos tenemos cercanía con el cáncer, todos tenemos cercanía a esta enfermedad que nos ataña a todos. El que no lo tiene, tiene a alguien conocido con cáncer, un familiar, un sobrino, un tío, primo, algún amigo o algo por el estilo”, agregó.

Asimismo, el conductor explicó que la enfermedad involucra a toda la familia y es muy complicada sobrellevarla.

“La enfermedad es realmente penosa porque no solo se enferma la persona que tiene cáncer, se enferma absolutamente toda la familia... va consumiendo a toda la familia al tratar de ayudar a la persona que tiene efectivamente la enfermedad en sí misma”, mencionó.

