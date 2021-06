Zumba y Carlos Zambrano sorprendieron al realizar divertido Tik Tok

Carlos Zambrano viene pasando unos días de descanso en el Perú luego de disputar la primera parte de temporada con Boca Juniors, en la cual quedó eliminado en semifinales de la Copa de la Liga Profesional. Además, el central no fue considerado por Ricardo Gareca dentro del grupo de jugadores convocados para disputar la Copa América en Brasil.

Pero esto no parece haber golpeado anímicamente al futbolista, quien se divierte en familia y con sus amigos más cercanos durante estas cortas vacaciones. Esto fue reflejado por el popular Zumba, quien subió a su cuenta de TikTok un divertido viral con el jugador que no le huyó al reto.

El ‘León’ intentó en todo momento igualar las habilidades del chico reality durante el video al lado de otros dos personajes de su entorno. Como era de esperarse, el exintegrante de Combate marcó la diferencia desde el inicio de la música, hecho que terminó con las risas de Carlos Zambrano.

Zumba niega supuesta fiesta COVID-19 con Jefferson Farfán y Carlos Zambrano

Esta publicación se da en medio de un polémico momento luego que el programa Amor y Fuego anunciara que Zumba, Jefferson Farfán y Carlos Zambrano habrían tenido una ‘encerrona’ con alcohol. Esto fue negado rotundamente por el chico reality y el hermano del jugador de Boca Juniors a través de sus redes sociales.

“No sé en qué momento un almuerzo familiar se convirtió en ‘encerrona’. Asado que preparé para mis viejitos, mi hermano Carlos Zambrano, mis sobrinos, mi cuñada y para mi hermano Jefferson Farfán que se dio un tiempo para almorzar con la familia. Me parece de muy mala onda y esto ya no es gracioso. Cómo se puede manchar y tirar las honras de las personas tan fácilmente en nuestro país, tomaremos cartas en el asunto porque esto no podemos permitirlo”, indicó Marco Zambrano en su cuenta de Instagram.

