Verónica Linares recibe la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19

La periodista Verónica Linares logró recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 este lunes 14 de junio pese a que aún tiene 45 años.

A través de Twitter, la conductora de América TV dio a conocer la noticia con una foto desde el centro de vacunación del Ministerio de salud.

Ella explicó que hace varios años se sometió a una intervención quirúrgica que la ha llevado a ser parte del grupo de inmunizados contra el coronavirus. Contó que se emocionó hasta las lágrimas al enterarse que su solicitud para recibir la vacuna fue aceptada.

“Una operación de emergencia hace 4 años, me puso en la lista para recibir la vacuna contra el COVID-19. Lloré de emoción. Hoy fue mi primera dosis. Todo muy ordenado en el Parque de la Exposición. Gracias Virgencita por ser siempre tan generosa conmigo”, expresó Verónica Linares en la red social.

Verónica Linares explica por qué recibió vacuna contra la COVID-19. Foto: captura Twitter

Hace unos días, la periodista de América noticias reveló que padece una enfermedad rara que se encuentra incluida en la lista de Minsa.

“Hace cuatro años me dio una trombosis por una vena y me tuvieron que operar de emergencia, fue horrible. Por ese antecedente me voy a vacunar... No se me había ocurrido mirar entre la lista que había aplicado el Ministerio de Salud y ahorita de casualidad se me ocurrió ver. Llamé a mi doctor cardiovascular y me dice: “Sí, claro”. Voy a hacer el documento con el código de la enfermedad y el lunes me voy corriendo a vacunar”, sostuvo Verónica Linares.

