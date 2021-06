Mafer, hija de Tommy Portugal, no convenció al jurado de La Voz Perú

La joven cantante Mafer Portugal, hija del cantante de cumbia Tommy Portugal, no logró convencer a los jurados de La Voz de voltear su silla.

Asimismo, al término de su presentación, Eva Ayllon le preguntó si tenía algo que ver con el mencionado cantante a lo que ella le respondió que sí, que él es su papá.

El cantante colombiano Mike Bahia decidió darle un mensaje motivador tras verla con un semblante cabizbajo. “Primero te felicitó porque no cualquiera está ahí parado. El destino te está dando este aprendizaje porque seguramente serás una mujer increíblemente talentosa. Tu voz tiene un potencial grandísimo. Esa canción te quedó bonita”, dijo.

Tras su presentación Mafer expresó “Es un honor para mí estar aquí, antes no podía ni cantar al frente de mí mamá porque me daba muchísimo miedo y vergüenza, pero sé que esto es lo que quiero y no voy a parar. Sé que algún día voy a representar al Perú”.

Asimismo, sobre el escenario la joven mencionó que se sintió emocionada no solo por estar ahí, sino porque recordó a su abuela quien murió de cáncer. “Mi abuela quién falleció era muy fan de Eva y de Guillermo y siento que le estoy cumpliendo un sueño de estar aquí cantando en frente de ustedes”, finalizó y agradeció por la oportunidad.

