Jairo Rafur y el ‘Viejo’ Rodríguez en concierto por el Día del Padre

Este sábado 19, el vocalista Jairo Tafur, conocido como el ‘Dyango peruano’ y ganador de la temporada 25 del programa Yo soy, se une nuevamente a Jesús ‘el Viejo’ Rodríguez para presentar un concierto acústico en homenaje por el Día del Padre.

El show incluirá éxitos de todos los tiempos, así como también sorpresivas participaciones de artistas invitados, bajo la dirección musical y arreglos de Rodríguez, actual director musical del programa La voz Perú, compositor ganador de Gaviota de Plata en Viña del Mar 2019 y artista que cuenta con una extensa trayectoria musical.

Entre los invitados figuran Giorgio y Thalita Tafur, los menores hijos de Jairo, así como también María de Jesús ‘la Misky’ Rodríguez (como productora del evento), quien dedicará sus temas especialmente a aquellos padres que ya partieron.

“La pandemia y la situación actual en el Perú no son impedimento para celebrar a papá y a la familia en general a través de la música. Mi labor artística y de productora no puede parar y ésta vez presentamos un show de lujo para homenajear a nuestro padre, ese ser maravilloso que muchos aún disfrutan de su presencia y otros, como en mi caso, ya no tenemos la dicha de tenerlo. Aprovecho para enviar un abrazo a todas las madres que cumplimos el rol de papá y mamá en nuestros hogares ¡Yo celebro por partida doble! ”, manifiesta la popular presentadora.

El show se realizará a las 7.00 p. m. a través del streaming. Las entradas están a la venta en Teleticket, TeleticketPlay (S/ 25.00) y WhatsApp (991 145 474 / 980 703 023).