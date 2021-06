Gala Brie alista disco tributo, a la espera de conciertos en vivo

Gala Brie participará en el Festival Digital contra el Cáncer, encuentro musical donde junto a otras figuras invocarán a los peruanos a unirse donando en la colecta pública que promueve la Liga Contra el Cáncer hasta el 30 de junio.

La intérprete, que al igual que a sus colegas paralizó su agenda todo el 2020, debido a la pandemia, ofrecerá tres temas grabados desde casa. “Es bastante curioso grabar en tu casa, pensé que habría menos bulla. Se escuchaba a los perros, los gatos, un pajarito y hasta una grúa. Es bastante interesante”, cuenta.

Además, revela que está trabajando en dos proyectos que espera vean la luz pronto. “Mi segundo disco y los sencillos que voy a lanzar cuando las cosas se restablezcan un poco políticamente y el otro se trata de un disco tributo del cual no puedo decir nada por el momento”.

-A propósito de la coyuntura, en tus redes muchos están recordando tu tema ‘Cuando regrese el miedo’.

Sí, y lo curioso es que es un tema del 2019 y habla sobre una situación complicada de una pareja, pero sí, el miedo puede ser en este momento cualquier cosa de los dos bandos que se están creando.

Gala señala que no ha apostado mucho por los conciertos virtuales porque para ella es muy importante el contacto con el público. “A través de las redes es muy distinto. Termino de cantar, no hay aplausos, miradas, no hay una complicidad retroalimentadora y no he tenido la fuerza de poder montar un show como me gustaría. He estado trabajando en otras cosas, locuciones, grabando para otras personas también y trabajando en lo mío, pero sin moverme porque también considero que como es un tiempo tan delicado para el país, yo también estoy siendo espectadora, estoy viviendo esta situación, estoy afectada y no quisiera en este momento desviar la atención innecesaria de la coyuntura. Estoy creando como para lanzar cosas, aproveché para estudiar, ver un poco de historia del Perú, ver dónde estoy yo también y a quiénes les estoy cantando.

En el Festival Digital contra el Cáncer tomarán parte, además, Mar de Copas, Zaperoko, 6 Voltios, Sarita Colonia, Los Juanelos, Agua Bella, entre otros. Se transmitirá de forma gratuita a través de las redes sociales de la institución.

