Chris Martin desea llevar el espectáculo de Coldplay a la Luna

Tras el lanzamiento del videoclip de la canción “Higher Power”, que cuenta con una temática espacial, el cantante y líder de Coldplay, Chris Martin, manifestó su deseo de realizar un show musical en la Luna junto a su banda.

En una entrevista en el programa web The Zach Sang Show, Martin comentó su más reciente producción e indicó que anhela presentarse en el único satélite natural de la Tierra, a pesar de que nadie lo podría oír debido a que las características del espacio exterior no facilitan la propagación de las ondas de sonido.

“No mucha gente lo ha hecho, eso es cierto. ¿Pero no existe un problema sobre si tocas en la Luna nadie podría realmente escuchar? Estoy confundido sobre la atmósfera”, declaró el vocalista de la agrupación británica.

No obstante, esto no sería un obstáculo para el músico de 44 años. “Intentaríamos cualquier cosa dos veces. No me importa el ridículo, ya que solo digo lo que me parece verdadero. Eso es lo que todos tenemos que hacer”, agregó.

El último trabajo de Coldplay, el videoclip del single “Higher Power”, está notoriamente influenciado por películas de ciencia ficción que se desarrollan en el espacio y del subgénero cyberpunk.

“Una vez estaba viendo Star Wars y apareció la escena con la banda de la cantina, ¿verdad? Yo estaba como: ‘Me pregunto cómo son los músicos en todo el universo?’ Eso llevó a todo esto y ahora aquí estamos”, sostuvo el intérprete de ″Yellow”.

El audiovisual se presentó el 8 de junio y fue dirigido por Dave Meyers, quien anteriormente colaboró con artistas como The Offspring, Jay Z, Korn, Kendric Lamar, Ariana Grande, Maroon 5, Billie Eilish, entre otros.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.