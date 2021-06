Ángel López agradecido con Perú tras grabar último programa de Yo soy

Cierra un ciclo. Ángel López llegó a Yo soy como reemplazo de Tony Succar en la mesa del jurado y se ganó, programa tras programa, el cariño del público.

No obstante, el reality de imitación culmina una etapa en Latina y dará paso a La Voz Perú. En ese sentido, a través de sus rede sociales el intérprete de “A puro dolor” se mostró agradecido por ser parte del menciondo equipo.

El cantante publicó varios mensajes despidiéndose del país. Días atrás, contó que no continuará en tierras peruanas y seguirá con sus proyectos en su lugar natal.

“Perú, los amo... ¡Gracias por adoptar este jibarito de Puerto Rico! Los llevo en mi corazón”, fue el mensaje del artista caribeño en uno de sus post de Instagram.

“ Gracias Perú por devolverme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Hasta pronto. Una hermosa experiencia. Gracias Perú”, agregó en otra publicación.

Mensaje de Ángel López. Foto: captura/Instagram

Ángel López quiso ser parte de La Voz Perú

En el mensaje de despedida que Ángel López compartió en una transmisión, reveló que le hubiera encantado quedarse más tiempo en el país y ser parte de La Voz Perú.

“Sobre mi salida, ya estamos cerca de la última presentación de la nueva generación de Yo soy. Regreso a Estados Unidos, pero no quería que piensen que me voy porque extraño a mis hijos, es porque ya he completado el compromiso que tengo con Latina”, dijo al inicio.

“Me hubiera gustado seguir trabajando y estar en La voz, para mí sería un gran honor, pero esto no se me ha ofrecido hasta el momento... Me llevo muchos recuerdos lindos, he llorado, he reído, he gozado y me he quedado impresionado con los talentos de este hermoso país”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.