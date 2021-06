Álvaro Zagal, tiktoker en Zagaladas: “No represento a la mamá peruana, sino a mi propia mamá”

Zagaladas se ha vuelto uno de los canales de Tiktok más populares entre los jóvenes a nivel nacional, debido a los hilarantes videos donde Álvaro Zagal parodia a su mamá, Patricia Medina, en diversas situaciones cotidianas.

El joven tiktoker conversó con La República para contar cómo inició esta aventura, las impresiones de su madre al verse convertida en personaje y lo mucho que le costó estudiar y salir adelante al tener una economía limitada. Además, invitó a su más de medio millón de seguidores a participar en la campaña de la Liga contra el cáncer, en la que es embajador junto a André Carrillo y Evelyn Ortíz.

¿Cómo nació la idea de parodiar a tu mamá?

No me di cuenta, siempre hacía videos de comedia en Tiktok, hasta que un día hice uno sobre ‘un día en la vida de mi mamá,’ y pegó muchísimo, entonces dije ‘Bueno, acá hay un público interesante, vamos a darle un poquito más de fuerza al personaje de la mamá’.

¿Qué pensaba tu mamá al inicio y qué piensa ahora?

A mi mamá no le gustaba, temía mucho que sus amigas y la familia creyeran que todo lo que yo hacía era verdad. Empezó a gustarle cuando entraron las marcas, ahí me dijo ‘Hasta te doy ideas, hijo’. Ahora ya le fascina, desayuna, almuerza y cena Tiktok. Siempre recalco que yo no represento ni a la mamá latina, ni a la mamá peruana, represento a mi propia mamá.

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que empezaste a tener éxito en Tiktok?

Algunos aspectos de mi vida sí han cambiado bastante, por ejemplo, hoy por hoy yo trabajo y vivo al cien por ciento de lo que hago en mis redes sociales.

¿No tienes miedo a que se te ‘‘suban los humos’'?

En absoluto, porque a mí me ha costado muchísimo y me cuesta todos los días llegar a donde estoy. Aparte, toda mi vida he chambeado, he trabajado detrás de cámaras, he pagado mi carrera, entonces tengo los pies bien puestos. Además, hoy estamos y mañana no, hoy es Tiktok y mañana es otra plataforma.

Has estudiado comunicaciones, ¿A qué te dedicabas antes de crear contenido para Tiktok?

Trabajé lavando platos, de limpieza en un hotel 4 estrellas y también como community manager. Luego, trabajé como administrador en una escuela de canto, me fui de viaje, regresé y llegó la pandemia, entonces me quedé sin chamba... y en lo que encontraba qué hacer me descargué Tiktok, empecé a darle y de pronto llegó la primera marca, entonces dije ‘Oh, ya estamos en el momento que yo quería’… Ahí empecé a ver esto como un trabajo.

Ya superaste el medio millón de seguidores en Tiktok ¿A qué crees que se debe tu éxito en esta red social?

En mi caso, lo sencillo fue hacer que un video se haga viral, lo complicado fue perseverar y que la gente diga ‘Oye, ese es el chico de la mamá’ y reconozca mi contenido. Creo que el éxito, en general, radica en ser constante, perseverante y sobre todo muy disciplinado.

¿Cuál es tu mayor sueño?

Estoy llevando clases de inglés, técnica vocal, de stand up y varias cosas porque quiero hacer un unipersonal show con el personaje de la mamá y conmigo como Álvaro, al que la gente pueda ir en vivo, con aforo reducido y todas las medidas de seguridad. Esa es mi meta.

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar como tiktoker?

A mí me encanta usar esta popularidad en campañas como la que presenta La liga contra el cáncer este año, en la que André Carrillo, Evelyn Ortiz y yo somos embajadores... La idea es recolectar la mayor cantidad de dinero posible para solventar los tratamientos, las prevenciones, porque la pandemia se ha llevado mucha gente, pero también ha dejado olvidada otras enfermedades, como el cáncer.

¿Cómo colaborar con la Liga contra el cáncer?

Este año, la colecta pública de la Liga contra el cáncer se realizará del 14 al 30 de junio y será 100% digital. Como parte de la recaudación de fondos, el viernes 25 y sábado 26 de junio se llevará a cabo el festival digital La Liga en la que todos jugamos, donde se unirán diversas orquestas y bandas musicales, así como líderes de opinión y celebridades, quienes brindarán un gran espectáculo e invocarán a los peruanos a unirse a la lucha contra el cáncer donando en la Colecta. Este gran evento se transmitirá de forma gratuita a través de las redes sociales de la institución.

