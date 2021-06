Alejandro Speitzer y Ester Expósito siguen siendo pareja, según hermano del actor

La pareja conformada entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer ha sido noticia desde hace varias semanas, pero no por un hecho positivo. Desde un tiempo atrás, los principales portales de espectáculos informaron que ambos le pusieron fin a su relación luego de verlos en un evento de modas en Milano muy separados uno del otro.

Incluso, una revista mexicana afirmó que el responsable de la separación habría sido del actor mexicano y hasta lo tildaron de “mantenido”. Esto fue desmentido por la estrella de Élite, quien estalló contra dicho medio y escribió un extenso mensaje en redes sociales el cual terminó compartiendo Alejandro.

Ahora, luego de varias versiones y rumores periodísticos, el hermano del actor, Carlos Speitzer reveló varios detalles de la relación y afirmó que ambos siguen juntos a pesar de la distancia. El mexicano también comentó que toda su familia se tomó con humor lo que decían de Alejandro.

Ester Expósito y Alejandro Speitzer habrían terminado su relación tras casi dos años. Foto: Hola

“Las cosas hay que tomarlas de quien viene y yo acudiría a la objetividad de la gente. Esta revista no hay con quien no haya tenido un problema. Venimos de una generación vieja que siempre ha trabajado, ¿pues qué necesidad existiría si toda su vida ha trabajado? Creo que sería una patanería de su parte ser un mantenido cuando realmente es un chavo que le va bien, que trabaja todo el tiempo (…) Lo tomamos con mucha risa”, expresó Carlos.

Finalmente, sobre la relación de su hermano y Ester Expósito, Carlos aseguró que ambos siguen juntos a pesar de la distancia. De igual forma, el mexicano agradeció a la española por respaldar a su hermano tras las acusaciones de la polémica revista.

“El amor no se acabó, el amor ahí está y su relación no termina, hay que ver lo que escribe ella de él. La relación está y es buena. Creo que lo que siempre se espera cuando hubiera un rompimiento, si este fuera el caso, es que las cosas terminaran mal. (...) De pronto él vino a México y sienten que esta distancia es consecuencia de que terminaron, pues no, él vino a hacer una serie”, sentenció.

