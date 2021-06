Yo soy, nueva generación: ganadora de la gran final se define el lunes 14

Yo soy culmina una etapa en Latina para dar paso al nuevo programa de talento artístico: La voz Perú. El último sábado 12 de junio se llevó a cabo la final; sin embargo, el lunes 14 se conocerá a la ganadora.

Quienes quedaron como finalistas del reality de imitación fueron las jóvenes caracterizadoras de Laura Pausini, Christina Aguilera y Amaia Montero.

El trío venció, en sus respectivos enfrentamientos, a ‘Carmencita Lara’, ‘Isabel Pantoja’ y ‘Pedrito Fernández’, quienes fueron aplaudidos por el jurado ante una gran presentación pese a la derrota.

A falta de tiempo por la larga transmisión de la gala, Rafael Cardozo y Karen Schwarz dieron a conocer que la vencedora alzará el ansiado trofeo antes de iniciarse La Voz Perú.

'Laura Pausini', 'Christina Aguilera' y 'Amaia Montero' son las finalistas del reality. Foto: captura Latina

Mauri Stern se despide de Perú

En la pasada edición del espacio de Latina, Mauri Stern se despidió de Yo soy. Según dijo, tras finalizar las grabaciones del programa, se irá del país para reencontrarse con su familia y seguir sus otros proyectos.

“Ya me voy y me duele. Me encantó (las presentaciones de ‘Amaia Montero’ e ‘Isabel Pantoja’). Muchas gracias, gracias a todo el Perú y a Yo soy. No lo tenía planeado”, dijo el productor musical.

“ Perú me ha dado la oportunidad, haberme encontrado con este equipo, Rayo en la botella, Latina, que son tan buenos seres humanos todos, desde los camarógrafos, el equipo, los conductores, mis compañeros. Me siento tan bendecido y agradecido”, agregó el mexicano.

