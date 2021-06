Verónica Linares cumple 45 años: “Muchas gracias por tanto cariño”

La conocida conductora de Primera edición, Verónica Linares cumple 45 años y agradeció a sus fans por los saludos y por las muestras de cariño.

A través de Instagram, la periodista subió diversos videos donde comenta que celebró su cumpleaños al lado de su familia. Ella lució al lado de sus hijos y de su esposo mientras caminaban por la calles.

“Muchas gracias por mandarme saludos, por tanto cariño, por sus buenos deseos deseos. Yo les cuento que he pasado mi santo nuevamente en pandemia como muchos que estamos por segundo año consecutivo. Así, hemos salido a pasear con los chicos, a caminar, para aprovechar que no está lloviendo”, comentó.

Linares también compartió a través de su cuenta de Instagram, el saludo que le envió Fiorella Rodriguez. “Feliz día amistad hermosa”, le dijo la ex conductora de América Espectaculos.

Finalmente, hace algunas semanas, la conductora mencionó que recibió la vacuna contra la COVID-19, ya que hace cuatro años padeció de trombosis. “Estoy muy, muy contenta. Ustedes han visto cómo la Rebeca se burla de mí, de mis medias y de mis várices horribles. Hace cuatro años me dio una trombosis por una vena y me tuvieron que operar de emergencia, fue horrible. Por ese antecedente me voy a vacunar”, reveló en sus redes sociales.

