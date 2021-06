Ned Beatty, actor de Superman y Toy Story, falleció a los 83 años

El portal TMZ confirmó la muerte de Ned Beatty, uno de los actores secundarios más respetados de su tiempo. Según se informó, el deceso de la figura de Hollywood no está relacionada con coronavirus (COVID-19) y se produjo el domingo 13 de junio, mientras dormía en su casa.

El actor, nacido el 6 de julio de 1937 en Louisville, Kentucky (Estados Unidos), cuenta con un respetable currículum cinematográfico en los que se incluye Mikey y Nicky (1976) de John Cassavetes, Exorcist II: The Heretic (1977), Grey Lady Down (1978), Huston’s Wise Blood (1979), Radioland Murders (1994), He Got Game (1998), Just Cause (1995), Spring Forward (1999), Thunderpants (2002) y Charlie Wilson’s War (2007), además de haber prestado su voz para el oso Lotso en Toy Story 3 (2010).

No obstante, uno de los papeles que le dio fama mundial fue el de Otis, el torpe secretario de Lex Luthor (Gene Hackman) en Superman (1978) y su secuela de 1980.

Sin embargo, su interpretación más impactante la realizó en la película Deliverance (1972), protagonizada por Jon Voight, Burt Reynolds y Ronny Cox. Su personaje, el regordete hombre de negocios Bobby Trippe, es abusado sexualmente en una cruenta secuencia sin cortes de 10 minutos de duración.

La escena causó tal impacto, que años después, The New York le pidió al actor que escribiera un artículo sobre ello. Ned Beatty lo hizo y afirmó que “un hombre preferiría ser un violador que tener que identificarse como la víctima de una violación”.

