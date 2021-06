Mónica Sánchez reveló que ha recibido amenazas de diversos usuarios de redes sociales y expresó su preocupación ante cualquier acción que puedan tomar en su contra, por lo que ha pedido, incluso, garantías ante las autoridades.

La actriz de De vuelta al barrio replicó una publicación que se ha difundido a través de diversas plataformas, la cual incita a los usuarios a hostigar a personajes públicos que se han pronunciado sobre la segunda vuelta y los resultados.

En el mensaje que compartió en Instagram se muestra una imagen de ella junto con periodistas y políticos, y un escrito que amenaza con hacerlos salir del país a la fuerza.

Mónica Sánchez decidió pronunciarse ante la campaña Chapa tu caviar y aseguró que está cansada de los ataques por sus comentarios sobre la coyuntura política.

“Todo tiene un límite. Promover el odio y la violencia de esta manera es un delito. Están generando histeria colectiva, un comportamiento intolerante y casi fascista, totalmente contradictorio con la defensa de la democracia”, escribió.

La artista también pidió ayuda a la Fiscalía para poder encontrar a los verdaderos responsables : “Esto no es casual, está orquestado. Hace mucho vengo siendo hostilizada, pero ya fue suficiente. Pido garantías al Ministerio Público y Fiscalía de la Nación. Dejo la prueba del delito”.

Mónica Sánchez pide garantías al Ministerio Público ante amenazas virtuales. Foto: captura Instagram

Días atrás, Mónica Sánchez lamentó haber recibido gran cantidad de críticas a través de sus cuentas de redes sociales por exponer públicamente su postura política. En Twitter rechazó cualquier expresión de violencia luego de las elecciones.

“Impresionante el nivel de agresión y difamación que recibo por decir lo que pienso de parte de quienes dicen defender la democracia y amar al Perú (...) No tenemos que pensar igual, pero me parece insano que me agredas por hablar de los más vulnerables y decir que me importan”, escribió en Instagram.

Mónica Sánchez rechaza actos de violencia tras elecciones: “No es la manera”. Foto: captura Instagram

