Michelle Soifer se despide de Mauri Stern: “Fue un honor sentarme contigo”

Michelle Soifer conmovió a los seguidores de Yo soy con un tierno mensaje que dedicó a Mauri Stern, debido a su salida del reality de talentos. A través de sus redes sociales, la ex chica reality aseguró que el polémico jurado siempre será bienvenido al Perú y agradeció por el tiempo que pasaron juntos en la producción de Latina.

“¡Mauri Stern eres un capo! Y siempre serás bienvenido aquí, te queremos mucho y fue un honor sentarme contigo todo este tiempo”, escribió la interprete de “La nena”, en sus historias de Instagram.

Ambos jurados de Yo soy, nueva generación, protagonizaron varias discusiones a raíz de sus diferentes opiniones sobre el desempeño de los concursantes. Sin embargo, ha demostrado que ya superaron las riñas y ahora mantienen una relación amical.

Michelle Soifer dedicó emotiva despedida a Mauri Stern. Foto: captura Michelle Soifer Instagram

Durante una de las últimas emisiones del programa, Mauri Stern no pudo evitar quebrarse tras oír la presentación de la imitadora de Amaia Montero.

“Ya me voy y me duele, me encantó, muchas gracias a todo el Perú y a Yo soy. No lo tenía planeado pero me han dado un regalo de vida estos chiquillos. Despedirme con ustedes, con tanto talento inimaginable, me siento muy afortunado ¡No puedo contener la emoción!”, comentó entre lágrimas el exintegrante de Magneto. “Detrás de toda mi exigencia hay mucha pasión y mucha esperanza. Lo dije hace unos días, Perú es Perú ¡No pierdan su fuerza, no pierdan su disciplina! Saquen adelante este país”, añadió.

