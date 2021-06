Magaly se une a divertido reto de Thalía: Me invitó a ser parte y no pude decir que no

Magaly Medina alegró a sus fans al unirse al ‘Mojito challenge’, creado a partir del nuevo lanzamiento de la diva mexicana Thalía. La presentadora de televisión aseguró que fue la propia cantante quien la invitó a participar y no pudo negarse.

A través de Instagram y Tik Tok, la conductora compartió el divertido video en el que parodia la letra de la canción, desde su hogar. “Thalía me invitó a ser parte de su challenge y no le puedo decir que no. No encontré mojito así que… ¡Arriba el tequila! (Aunque me hubiera gustado más un shot de nuestro pisco, pero no tenía jajajaja)”, escribió como leyenda de las imágenes.

Los seguidores de la figura de ATV reaccionaron de inmediato y halagaron su talento para el humor. “¡Si algún día estás en televisión, como humorista fácil la haces!”, “¡Invita Magaly! Para el frío, te felicito”, “Gracias por entretenernos en el Perú y el extranjero, señora Magaly”, “¡Show de talentos!”, “¡Así somos los de aires traviesos, felices! Dios nos dio el don de ser felices”, fueron algunos comentarios en las redes sociales.

Magaly Medina comparte clases de canto de Alfredo Zambrano

Magaly Medina compartido algunas escenas de la vida íntima al lado de su esposo Alfredo Zambrano. Por medio de sus historias de Instagram, la famosa mostró a su esposo mientras interpretaba el tema “Probablemente”, de Daniela Darcourt. “Mi esposo retomando sus clases de canto”, escribió como leyenda del breve clip.

La influencer de 58 años se encuentra actualmente disfrutando de su viaje a Miami, hasta donde llegó para reencontrarse con algunas amistades.

