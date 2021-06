Erick Osores tras superar la COVID-19: “Tendré que someterme a una operación”

Erick Osores se reincorporó al noticiero de América Televisión el último 7 de junio tras superar la COVID-19. Sin embargo, no se encuentra recuperado del todo y está afrontando leves secuelas.

En conversaciones con los medios, el comentarista deportivo habló sobre el tiempo que estuvo en aislamiento social, así como los exámenes que debe realizarse tras la enfermedad.

Según contó, le diagnosticaron una patología y, en el mes de julio, volverá a ausentarse de sus labores para someterse a una operación.

“Siento que me recuperé justo a tiempo para asumir la responsabilidad del Perú vs. Ecuador y ahora la Eurocopa. Ya en julio será otra la historia porque tengo que hacerme algunos chequeos de salud y que resolveré, pero por el momento puedo hacer mi trabajo hasta un tiempo determinado y después necesito una pequeña pausa”, dijo el comunicador.

“ Voy a tener que someterme a una operación, pero todavía está por verse. Estoy viendo cómo voy a hacer”, sostuvo Osores a Ojo.

Sobre las secuelas de la COVID-19, el comentarista contó que son leves. En ese sentido, no le traen complicaciones severas que puedan impedirle trabajar.

“La verdad que el COVID-19 no me ha dejado mayores secuelas, aparentemente. A veces me cuesta un poquito respirar, pero eso siempre me ha pasado porque tengo un problema nasal, pero en general me siento bastante bien”, explicó el periodista.

