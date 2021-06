El artista del año: Anahí de Cárdenas sufrió fallas técnicas durante presentación

Anahí de Cárdenas no tuvo una buena presentación en El artista del año, el último sábado 12 de junio, a causa de fallas técnicas en el micrófono que traía puesto.

Según se apreció, el aparato electrónico de la actriz y cantante se apagaba por ratos, generando la incomodidad del jurado calificador. Por dicho motivo, recibió una baja calificación.

Sus entrenadores la defendieron indicando que la irregularidad no fue por fallas vocales de la artista, sino del agente electrónico.

Ante esto, Gisela Valcárcel llamó la atención a su equipo de producción y pidió explicaciones a los técnicos del programa para que puedan justificar este impase.

No es la primera vez que sucede este tipo de incidentes en las galas de El artista del año. En un programa anterior, Josimar Fidel vivió un momento similar con la orquesta musical.

“Son tremendos músicos, los respeto, pero en este caso yo no soy el director de la orquesta. La música suena y me pongo a cantar con la música que me pone el programa. ¿O sea, yo debo estar preocupado en cómo se escucha la orquesta?”, exclamó el salsero.

No obstante, Anahí de Cárdenas se mostró calmada durante todo momento. Como se recuerda, en una entrevista que concedió, reveló que su más grande sueño es llegar a la final del concurso.

“Estoy ensayando muchísimo, mi show de este sábado será muy vistoso, está bastante interesante. Estoy mezclando los tres elementos: actuación, canto y baile, para poder brindar un show bastante completo”, dijo.

