Artistas y figuras de televisión denuncian que son amenazadas en redes sociales

La coyuntura política se ha agudizado tras las elecciones y publicación de los resultados de la ONPE. Miles de usuarios utilizan las redes sociales para dar a conocer su postura y atacar a quienes expresan su rechazo o apoyo a alguno de los dos candidatos.

Artistas, famosos y figuras de televisión como Mónica Sánchez, Ricardo Morán, Tatiana Astengo y Jason Day mostraron su incomodidad por los mensajes que han recibido durante los últimos días y algunos de ellos incluso denunciaron que han sido amenazados.

La campaña de odio ha sido denominada Chapa tu caviar, la cual pide a las personas conseguir datos personales de diversas personalidades para hostigarlos virtualmente y así poder propiciar su salida del país.

Mónica Sánchez

La actriz de De vuelta al barrio no se quedó callada ante las agresiones verbales de las que ha sido víctima y difundió un extenso mensaje de rechazo hacia las personas que han organizado el movimiento. Mónica Sánchez también pidió garantías para resguardar su seguridad.

“Promover el odio y la violencia de esta manera es un delito. (...) Esto no es casual, está orquestado. Hace mucho vengo siendo hostilizada, pero ya fue suficiente. Pido garantías al Ministerio Público y Fiscalía de la Nación. Dejo la prueba del delito”, escribió.

Mónica Sánchez pide garantías al Ministerio Público ante amenazas virtuales. Foto: captura Instagram

Ricardo Morán

El productor de televisión compartió una publicación donde se utilizó su fotografía para promover la violencia con aquellos que no se muestran a favor del partido Fuerza popular.

Ricardo Morán sugirió que está pensando en usar recursos legales para acusar a los responsables: “¿A quién denunciaríamos? ¿Directamente a FP (Fuerza popular) Adjunto mi amenaza”.

Artistas y figuras de televisión denuncian amenazas en redes sociales. Foto: captura Twitter

Jason Day

La campaña Chapa tu caviar también fue dirigida hacia Jason Day, quien también figura en una de las publicaciones que se difundieron en las plataformas sociales. En la imagen se le puede ver junto a fotografías de Melania Urbina y Marisa Glave.

A pesar del hecho, el actor no se amilanó ante las amenazas y dejó un comentario sarcástico e Twitter: “Aquí los espero”.

Artistas y figuras de televisión denuncian amenazas en redes sociales. Foto: captura Twitter

Tatiana Astengo

Del mismo modo, la actriz lamentó que hayan personas capaces de amenazar y ensañarse con aquellos que no tienen la misma postura política. Tatiana Astengo pidió ayuda a la Fiscalía a través de Twitter.

“¿Por qué tanto odio? Solo quienes saben de odio pueden dar estos mensajes fanáticos y fascistas. Dejo en evidencia esta campaña dirigida por la mafia (etiquetando a la Fiscalía)”.

Artistas y figuras de televisión denuncian amenazas en redes sociales. Foto: captura Twitter

Ebelin Ortiz

La artista también se unió al grupo de figuras de televisión afectados por la violencia virtual. Aunque no quiso dar más detalles, aseguró que ya ha tomado medidas y ha expuesto la identidad de las personas que estarían detrás de la campaña.

“Lo que es yo, ya pedí garantías. Y he dado nombres (que no repetiré por acá, así que si me pasa algo...)”, fue el tuit que compartió Ebelin Ortiz.

