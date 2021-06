Toño Centella y su esposa Johana Rodríguez viajan a Nueva York para vacunarse contra la COVID-19

Pese a todas las críticas, Toño Centella decidió darse una nueva oportunidad con su esposa Johana Rodríguez, con quien viajó recientemente a Estados Unidos para recibir la vacuna contra el coronavirus.

La pareja se encuentra pasando unas vacaciones en Nueva York, lugar donde también se inocularon.

“Gracias a Dios ya nos vacunaron con la Johnson, estamos tranquilos y no hemos tenido síntomas adversos , pero igual me seguiré cuidando porque no me creo inmune, no hay que bajar la guardia”, dijo Centella para un medio local.

Asimismo, el cantante, su esposa y sus hijos se encuentran más unidos que nunca y disfrutan juntos de este viaje familiar que han realizado. Además, reveló que ofrecerá algunas presentaciones en Nueva Jersey.

“Vine a desestresarme un poco, a salir de la rutina y a disfrutar con la familia. Me traje a mis dos hijos y a mi esposa Johana, con quien estamos muy unidos y contentos. Además, hay gente que se ha enterado que llegué y me están llamando para algunas presentaciones, así que el 19 estaré en Nueva Jersey y el 20 iré a Miami”, mencionó en una conversación con Trome.

“Me quedaré un mes por aquí. Ojalá que para julio o agosto que regrese a Perú ya nos dejen trabajar con todos los protocolos de bioseguridad, porque en varios países ya se reactivaron los eventos”

“ Solo pido que nos dejen trabajar y que no nos persigan como si fuéramos delincuentes por hacer ‘privaditos’ . Ya llevamos casi un año y medio de para en el ámbito artístico. Es mucho tiempo sin percibir ingresos y las deudas no perdonan a nadie”, finalizó.

