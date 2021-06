Siddhartha tras anunciar que tendrá un bebé con Yuya: “Estamos agradecidos”

El sábado 12 de junio, la influencer y empresaria mexicana Yuya anunció a través de sus redes sociales, que estaba esperando su primer hijo junto a su pareja desde 2019, el rockero indie Siddhartha, quien también confirmó la noticia en simultáneo.

El intérprete de “Extraños” e “Infinitos” publicó en Instagram un emotivo mensaje dirigido a su bebé, a quien por el momento vienen llamando ‘Mar’.

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido, sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito”, expresó.

Luego, haciendo alusión a las tres fotografías publicadas junto a Yuya mostrando su vientre, agregó: “Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar”.

12.6.2021 | Post de Siddhartha dirigido al bebé que espera con Yuya. Foto: Siddhartha / Instagram

Sobre el apelativo dado a su bebé, Yuya explicó en la parte final del video publicado en su canal de YouTube: “Sé que eres mar porque hoy que habitas dentro de mí, seguro eres inmensidad”.

En la descripción de ese video, la influencer de belleza también agradeció a sus seguidores por el apoyo a lo largo de su carrera en redes sociales: “Los abrazo junto a mi Mar y me anticipo a agradecerles por el amor que me hacen llegar, aún a la distancia. Los quiero”.

