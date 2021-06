Pancho Rodríguez sobre relación con Yahaira Plasencia: “Hay muchísimo cariño”

El chico reality Pancho Rodríguez regresó a Esto es guerra tras ser suspendido por asistir a la fiesta de Yahaira Plasencia. A su paso por el programa pidió perdón y reveló que, pese al escándalo vivido, se mantiene en comunicación con la ex chica reality.

El actual integrante del reality de competencia fue entrevistado por el programa En boca de todos, donde reveló que aún mantiene una relación de amistad con la interprete de “Ulala”.

“Con Yahaira sí tenemos una linda amistad. Ella está ahora enfocada en su música al mil por ciento y en su familia. Ella es así. Su vida es sus sueños, su música y su familia”, expresó en el programa sabatino.

Asimismo, la reportera del programa le preguntó a Pancho si hay una relación entre los dos, a lo que respondió: “No, somos muy buenos amigos, hay muchísimo cariño y muchísimo respeto”.

Pancho Rodríguez tras su regreso a EEG: “Me sentí deprimido”

Hace uno días, Pancho Rodriguez se reincorporó a Esto es guerra tras ser parte del escándalo mediático junto con sus compañeros del reality de competencia por asistir a la fiesta de Yahaira Plasencia.

Él confesó que pasó por momentos difíciles y que tanto su familia como sus fans lo acompañaron en esa etapa. “Estuve al comienzo muy mal. Nunca había enfrentado una situación así, nunca. Estuve muy triste, muy deprimido, sin ganas de hacer nada. Estuve así por tres semanas. Gracias a mis amigos, mi familia y fans que me apoyaban, me fui dando cuenta de que cometí un error. No tomé una buena decisión”, dijo.

