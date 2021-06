Milett Figueroa en El artista del año: “Es verdad que he tenido un gran error”

Este sábado 12 de junio se define si Milett Figueroa o Pamela Franco pasan a la final de El artista del año. Sin embargo, está noche no fue buena para la modelo, ya que desafinó al interpretar la canción “Mala fama” de Danna Paola.

Los jurados no estuvieron conformes con su interpretación y en general con toda la presentación. Por un lado, Denisse Dibos dijo: “Nuestro comentario no va por el lado del error, sino en general por su performance. Fue débil, en general la notamos bajoneada”.

A su vez, Tilsa Lozano afirmó que no notó la ayuda de su invitada: “Nunca me di cuenta que el apoyo estuvo en el escenario”.

Santi tampoco se mostró contento con la performance y se dirigió a Renzo Dalí, el coach de Milett. “No hay que justificarse, la culpa es tuya. Si vez que se le complica, debiste haber creado un estilo propio de la canción para ella”, refirió.

Ante el veredicto del jurado, Milett quien dijo que la gente no confía en ella vocalmente, asumió la culpa y estuvo al borde de las lágrimas. “En los ensayos salió muy bien. Sí tenía que respirar antes de caer en esa frase, pero con los nervios y el en vivo me equivoque. Es verdad que he tenido un gran error”, concluyó.

