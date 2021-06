Michelle Soifer revela haber sido víctima de violencia física

A través de sus redes sociales, Michelle Soifer compartió una dura experiencia que vivió al señalar que es una sobreviviente más de la violencia.

Desde sus historias de Instagram, la jurado de Yo soy, nueva generación publicó un extracto de lo que se verá en la entrevista con Milagros Leiva para el programa Vida y Milagros, el cual se transmitirá este sábado 12 de junio a las 11.00 p. m.

“Hasta ahora me cuesta un poco aceptar y escucharme, pero quiero compartir algo de lo que viví con ustedes”, escribió la cantante al pie de su historia en la red social.

En el adelanto se pudo escuchar a Milagros Leiva preguntar: “¿Te pegó?”, a lo que Michelle Soifer responde: “Sí, yo recuerdo que grabé una vez la situación, la agresión”.

Asimismo, en el avance, la artista reveló que fue víctima de violencia física por varios años. “Yo me despertaba diciendo: ‘Estoy viva, no me mató’ y viví así dos años y medio toda una pesadilla”, recordó la ex chica reality. En el clip no se menciona quién fue la persona que la agredió.

Michelle Soifer volvió a la música con el tema “La nena”. Poco después, ella hizo su debut en Latina como jurado de Yo soy, nueva generación, donde protagonizó fuertes intercambios de palabras con Mauri Stern y Katia Palma. Además, se supo que la cantante tiene más proyectos televisivos en dicho canal junto con Rafael Cardozo.

¿Dónde denunciar casos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

