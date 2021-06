Mauri Stern se despide entre lágrimas de Yo soy: Muchas gracias a todo el Perú

Mauri Stern no pudo contener la emoción y llorar al contar que, tras la final de Yo soy, nueva generación, se va de Perú. El productor mexicano se mostró muy afectado luego de las presentaciones de ‘Amaia Montero’ e ‘Isabel Pantoja’ y explicó sus razones.

Un momento conmovedor protagonizó el jurado en la más reciente edición del reality porque después de varios meses se retira del programa.

“Ya me voy y me duele. Me encantó (las presentaciones de ‘Amaia Montero’ e ‘Isabel Pantoja’). Muchas gracias, gracias a todo el Perú y a toda la gente. No lo tenía planeado. Me han dado un regalo de vida estos chiquillos, despedirme con ustedes con tanto talento inimaginable, me siento muy afortunado. Yo sé que me queda mañana, pero no puedo contener la emoción. Gracias”, dijo Mauri Stern con la voz entrecortada.

Karen Schwarz intervino al ver al jurado de Yo soy llorando y muy emocionado por su despedida.

“Tú nos decías que esas lágrimas no son pena, sino de alegría porque a raíz de lo que estamos viviendo a nivel mundial, en Perú puntualmente, te ha dado la oportunidad de estar aquí en esta tierra que tú jamás pensaste”, expresó la conductora.

“Es increíble, desde Magneto que me dieron tanto amor y de repente, en medio de la pandemia, me llaman para reencontrarme con esta oportunidad de vida”, respondió Mauri Stern.

Finalmente, el jurado de Yo soy, nueva generación agradeció la oportunidad que le dieron para ser parte el programa.

“Perú me ha dado la oportunidad, haberme encontrado con este equipo, Rayo en la botella, Latina que son tan buenos seres humanos todos, desde los camarógrafos, el equipo, los conductores, mis compañeros. Me siento tan bendecido y agradecido”, sentenció.

Cabe mencionar que el primero en anunciar su salida de Yo soy fue Ángel López. “Sobre mi salida, ya estamos cerca de la última presentación de la nueva generación de Yo soy. Regreso a Estados Unidos, pero no quería que piensen que me voy porque extraño a mis hijos, es porque ya he completado el compromiso que tengo con Latina”, dijo desde su cuenta de Instagram.

