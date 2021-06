Manolo Rojas recibió primera dosis de vacuna: “Es la única forma de salir adelante”

El actor cómico Manolo Rojas se mostró agradecido y emocionado porque finalmente recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en una clínica local.

En una entrevista con El Popular, el humorista peruano resaltó que dicha inyección es la única manera para hacerle frente al peligroso virus que está esparcido por todo el mundo.

“Me siento privilegiado por la vacuna, es la única forma de salir adelante en estos momentos. Todos debemos vacunarnos, no debemos tener miedo. Me han prohibido comer chancho, pescado, ají, así como no debo tomar licor por la vacuna”, comentó.

Asimismo, Manolo Rojas, quien a mediados de setiembre del 2020 vivió terribles momentos tras la muerte de su hermano por COVID-19 y el contagio de sus padres, reveló que su mamá también fue vacunada.

“Sí, mi madre se vacunó conmigo en la clínica donde están suministrando dosis que les dio el Ministerio de Salud. Me siento más tranquilo porque mi gorda (en referencia a su progenitora) y yo ya nos contagiamos y sabemos lo complicado que es esta enfermedad, ella está protegida. En julio nos toca la segunda dosis”, explicó.

Finalmente, Manolo Rojas lamentó que muchos de sus colegas fallecieran esperando la vacuna contra el coronavirus.

“Es lamentable, muchas personas murieron esperando que ese día llegue, no solo cómicos. No perdamos la fe que esto pueda acabar, Dios quiera pronto, mientras eso ocurra debemos salir adelante y cuidarnos”, señaló.

El integrante de El reventonazo de la Chola se mostró afectado por la muerte del comediante Justo Espinoza Pelayo, más conocido como Petipán, el último 4 de mayo.

“Muy lamentable (...) Ha partido un extraordinario comediante”, expresó el actor cómico en conversación con RPP Noticias.

