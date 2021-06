Kim Kardashian forró su Lamborghini Urus con peluche blanco

El 11 de junio, la influencer y empresaria Kim Kardashian presentó a sus 228 millones de seguidores en Instagram su Lamborghini Urus forrado totalmente en imitación de piel de cordero en color blanco, además de llevar ella misma un total look con el mismo tejido.

El vehículo valorizado en más de 200.000 dólares luce totalmente cubierto en su parte exterior, incluidos los rines y la placa, mientras que en su interior, además de tapizarse los asientos, también fueron forrados el volante y la palanca.

La excentricidad de la socialité correspondería a una estrategia publicitaria para promocionar la nueva tela de su marca SKIMS.

“Chicos, mi nuevo coche está aquí”, expresó Kim Kardashian. “Mira esto. Esta es toda la tela Cozy para SKIMS. Estoy haciendo juego con el coche. ¿No es esto lo más lindo de todo?”, agregó.

La estrella del reality Keeping up with the Kardashians (KUWTK) bautizó a su nueva adquisición con el juego de palabras Lamb-Bo, en alusión a la marca Lamborghini y la tela, piel de cordero (Lamb en inglés).

“¡Dios mío!, ¿no es esto lo más lindo y divertido de todos los tiempos? ¡Un nuevo lambo con el acogedor tejido de Skims! ¡Pronto saldremos con nuevos estilos Cozy!”, indicó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.