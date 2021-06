Karen Schwarz envía emotivo mensaje de despedida a Mauri Stern: “Siempre serás bienvenido”

Karen Schwarz le dedicó unas tiernas palabras a Mauri Stern, quien contó que no seguirá más en nuestro país en la más reciente edición de Yo soy. El productor mexicano se despidió entre lágrimas de todos en el set y de los peruanos.

“Ya me voy y me duele. Me encantó (las presentaciones de ‘Amaia Montero’ e ‘Isabel Pantoja’). Muchas gracias, gracias a todo el Perú y a Yo soy. No lo tenía planeado. Me han dado un regalo de vida estos chiquillos. Despedirme con ustedes con tanto talento inimaginable, me siento muy afortunado. Yo sé que me queda mañana, pero no puedo contener la emoción. Gracias”, dijo con la voz entrecortada el exigente jurado.

Ante esto, Karen Schwarz utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunas fotos junto a Mauri Stern y aprovechó para escribirle un emotivo mensaje de despedida.

“Qué lindo fue conocerte, Mauri Stern. Mañana (hoy) ya es la final de Yo soy, nueva generación y sí que llegaste a alborotar la mesa del jurado. Siempre serás bienvenido por toda esa buena onda, sinceridad y energía con la que siempre llegaste desde el día uno”, señaló la conductora.

El cantante no tardó en responder la dedicatoria de la presentadora. “Gracias a ti, Karen querida. Gracias a todo este bello Perú que tanto amo. Los veo pronto”, comentó.

Karen Schwarz envía emotivo mensaje de despedida a Mauri Stern. Foto: Karen Schwarz/Instagram

Los seguidores de Yo soy tampoco fueron ajenos a la publicación de Karen Schwarz y lamentaron la partida de Mauri Stern.

“Stern, eres grande. Se te va a extrañar mucho de verdad”, “Espero verte en algún otro proyecto de Latina”, “Te vamos a extrañar”, “La verdad es que nos caíste bien a todos”, “Siempre atinado en sus comentarios, gran maestro”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

