Isabel Acevedo sobre Christian Domínguez: “Yo no me quedo con los episodios malos”

Isabel Acevedo se animó a participar de la divertida secuencia Las esferas de la verdad, del programa Estás en todas, donde la conductora Natalie Vértiz le preguntó acerca de su vida profesional y personal.

En la reciente edición del espacio, la popular ‘Chabelita’ se refirió a su pasada relación sentimental con el cumbiambero Christian Domínguez, pues hasta el momento continúa la polémica entre ambos.

“Yo soy de las personas que no me complico y es más, yo trato de recordar los episodios bonitos, yo nunca me quedo con lo malo, jamás. Es más, lo dije en un momento, si nos encontramos en algún programa no hay problema, yo lo saludo. Yo creo que tuvimos una bonita relación familiar”, comentó.

Además, la influencer señaló que prefiere no comentar más sobre su expareja, por respeto a la familia que ha formado con la cantante Pamela Franco. “Es más yo prefiero no comentar de él por respeto también a la nueva familia que él tiene. Yo estoy tranquila”, añadió.

En otro momento, Isabel Acevedo contó que no está enamorada actualmente, no obstante, estuvo saliendo con una persona especial durante su viaje a Estados Unidos.

“Enamorada, enamorada, no. No siento que me haya enamorado de verdad, pero sí hay atracción (…) No te voy a negar, he estado saliendo con algunas personas, por el hecho de conocer (...) Ahora, en Estados Unidos, he estado saliendo con un chico y nos estamos conociendo, lo difícil es que él vive allá y yo acá, es un poco complicado. Pero bueno… ¡Ahora me voy!”, finalizó.

