Guty Carrera dio positivo en la prueba de coronavirus: “Cuídense, por favor”

El chico reality Guty Carrera dio positivo en la prueba de coronavirus, según confirmó su pareja y modelo mexicana, Brenda Zambrano, a través de las redes sociales.

El peruano conocido como ‘El Potro’ padeció los primeros síntomas durante el estreno del reality Guerreros 2021, que se transmite en México por Televisa.

Debido a la enfermedad, tuvo que alejarse de las grabaciones del programa a pocos días de debutar como capitán del equipo de La Cobras.

La novia de Guty Carrera pidió a los cibernautas que comprendan la difícil situación que atraviesa el modelo y que paren los ataques contra él. Además, reveló que otros integrantes del reality también dieron positivo en la prueba de descarte.

“Gracias por sus mensajes. Guty no es el único contagiado. Él presentó síntomas y en ese momento se hizo la prueba y salió positivo. Él avisó, pero creo que a varios de sus compañeros no les importó mucho”, expresó.

“Me molesta que varias páginas se burlen de que tenga COVID-19. Con la salud no se juega. Aunque estemos en semáforo verde tenemos que tener precauciones. Es por lógica que Guty se contagió en su trabajo. Yo me realicé también la prueba y salí negativo. Hoy empecé a sentir síntomas y, por lógica, es posible que también tenga. Me molesta mucho que se burlen de una manera tan cruel”, fue el contundente mensaje de Brenda Zambrano.

Por su parte, Guty Carrera recomendó a sus seguidores que tomen precauciones ante la propagación de la enfermedad. “Cuídense, por favor”, escribió el chico reality.

Guty Carrera dio positivo a la prueba de coronavirus. Foto: capturas Instagram

