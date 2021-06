Gino Pesaressi revela que su madre recibió segunda dosis de la vacuna contra COVID-19

En los últimos días, Gino Pesaressi se ha visto envuelto en una polémica con Mario Hart tras una serie de comentarios relacionados con los resultados de las elecciones 2021.

Esta vez, el conductor de En boca de todos dejó los problemas de lado y compartió con sus seguidores una emocionante y satisfactoria noticia.

A través de sus redes sociales, el también modelo reveló que acompañó a su madre a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Hoy le tocó la segunda dosis a mi madre. A seguir cuidándose” , escribió en una de sus historias de Instagram.

Publicación de Gino Pesaressi Foto: Instagram

Gino Pesaressi se enfrenta con Mario Hart

Recientemente, Gino Pesaressi y Mario Hart protagonizaron una acalorada discusión en redes sociales, luego de que el conductor de En boda de todos le dijera al piloto que debería informarse sobre el proceso de conteo de votos antes de emitir comentarios.

“Mario, con todo cariño, anda averigua cómo es que realmente funciona el conteo de la ONPE. Decir ‘fraude’ o ‘robo’ con tanta tranquilidad en estos momentos es lo que menos necesita la gente. No pidamos democracia solo cuando queremos ganar. Un poquito más de temple para asumir lo que venga y más consecuencia en nuestros actos”, fue el comentario de Gino Pesaressi.

En seguida, Mario Hart decidió responder al modelo peruano con un contundente mensaje. “Peleo por lo que me parece justo. Son escandalosas la cantidad de pruebas de manipulación en los resultados. No sé qué tanto conocimiento puedas tener de la ONPE tampoco, en todo caso, no me acomodo tan rápido. Esperemos que, sea cual sea el resultado, sea lo mejor para el Perú”, expresó el piloto.

