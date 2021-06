Dailyn Curbelo asegura que le ofrecieron hacer ‘privaditos’: No acepté

La cantante de salsa Dailyn Curbelo expresó su negativo a realizar shows privados debido a que contrajo en 2020 el coronavirus (COVID-19). A través de un comunicado, la cubana comentó que recibió un par de estas propuestas.

“En dos ocasiones me han dicho, pero dije que no. Yo no acepto privaditos porque me cuido y protejo a mi mamá. Mi familia y yo ya tuvimos COVID-19 y sabemos que eso es duro, aunque no nos dio tan fuerte”, expresó.

Dailyn Curbelo lanza “No sé” en versión salsa

Por otro lado, tal como lo anunció en mayo, la salsera estrenó el viernes 11 de junio, el videoclip de la versión salsera del éxito viral “No sé”, tema original de la cantante español Melody.

“He disfrutado cada proceso de mi regreso a la música. El tema ha gustado mucho en mi versión, pese a que no le hago mucha publicidad, porque no he ido a televisión. Ya ahora con este video cuento la historia, así que está muy bueno. Esperemos que sea un éxito”, manifestó

Dailyn Curbelo también dejó entrever una posible colaboración con la cantante Melody, aprovechando el arribo de la española a Lima.

“Sé que ella ha escuchado mi tema, y eso me hace muy feliz. Sé que también le ha gustado mucho y le agradezco los comentarios que tuvo hacia mi trabajo musical durante una conferencia que dio en Lima. El ‘No sé’ ha tenido un éxito increíble en cumbia y, como me encantó, lo hice a mi estilo”, comentó.

Finalmente, la salsera cubana también continúa avanzando como empresaria con su tienda de ropa DCurbelocollection, y estaría próxima a lanzar una nueva colección.

“Desde diciembre del año pasado ya tenemos este emprendimiento y nos está yendo bien. Ahorita nos estamos enfocando en buscar representantes de la marca en distintos lugares de provincia”, señaló.

