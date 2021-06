Connie Chaparro descarta convertirse en madre por segunda vez: “Me basta con uno”

La actriz peruana Connie Chaparro reveló a sus seguidores que ella y su esposo, Sergio Galliani, han tomado la decisión de no tener más hijos. A través de sus redes sociales, explicó el motivo por el cual no desean agrandar la familia, ya que muchos de sus seguidores constantemente le han consultado sobre ese tema.

“Chicos, mejor lo aclaro por acá de una vez, así ya no se quedan con la duda. Nunca deseé tener otro hijo, siento que me basta con uno. Tampoco intenté buscar a la parejita. Cada persona tiene sus propias razones y encuentran su paz y estabilidad”, se lee al inicio de su extenso mensaje que compartió en su cuenta de Facebook.

“Agradezco porque sé que sus comentarios son bien intencionados, no me molesta para nada cuando me dicen ‘la parejita’... Es que ya me lo han dicho tantas veces que me da risa”, agregó.

Asimismo, Connie Chaparro mencionó que no podría tener otro hijo en estos tiempos de crisis por la pandemia de la COVID-19.

“Ahora más que nunca me ratifico con mi decisión que la tomé hace muchos años. Mi hijo tiene 10. En estas épocas tan duras en plena pandemia, pretender tener otro hijo para mí sería una locura, pobre bebe que llegue a este mundo tan duro ”, sostuvo.

“Ya bastante trabajo tengo con mi hijo para con todas mis fuerzas hacer que su paso por esta vida con todo lo vivido, pandemia, política, no sea tan traumáticos. Por lo menos ahora. El mundo está de cabeza”, finalizó.

Publicación de Connie Chaparro. Foto: Facebook

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.