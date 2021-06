Yo soy: Mauri Stern se emociona tras presentación de ‘Amaia Montero’ e ‘Isabel Pantoja’

Durante la noche del 11 de junio, el escenario de Yo soy, nueva generación vivió un emotivo momento tras la presentación de ‘Amaia Montero’ e ‘Isabel Pantoja’. En la etapa de devoluciones del jurado, Mauri Stern se mostró especialmente tocado.

Cuando la presentadora del programa Karen Schwarz pidió su opinión sobre las actuaciones de las imitadoras Milagros Chota y Paulina Villalobos, el exintegrante de Magneto se quebró y solo atinó a comentar: “Estoy emocionado”.

Pasado unos instantes, Mauri Stern explicó los sentimientos que lo embargaban. “Es que ya me voy y me duele”, dijo en alusión al fin de su participación en Yo soy. Luego, dirigiéndose a las participantes comentó: “Me encantó, muchas gracias”.

“Me han dado un regalo de vida esos chiquillos. Despedirme con ustedes, con tanto talento inimaginable, me siento muy afortunado, yo sé que me queda mañana, pero no puedo contener la emoción. Gracias”, agregó el cantante mexicano.

Por su parte, Karen Schwarz aclaró que las lágrimas de su compañero eran de alegría.

“Es increíble, desde Magneto que me dieron tanto amor y de repente, en medio de la pandemia, me llaman para reencontrarme con esta oportunidad de vida”, expresó Mauri en alusión al contexto en el que llegó al programa de Latina.

Finalmente, el artista se refirió a las estrellas que conoció durante la producción y pidió que esta no sea la última vez que está en el programa.

“Me encuentro con tanto talento desde las Grandes Batallas hasta la temporada 30. Despedirme con estos niños que son tan talentosos y me llenan de tanto amor, es que no puedo contener la emoción, me da nostalgia irme, pero me siento feliz. Nunca me ha apenado llorar (…). Espero que hayan estado contentos conmigo, los amo y regrésenme cuando puedan”, finalizó Mauri Stern.