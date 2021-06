Tony Succar fue descalificado del Grammy Latino: “Tuve frustración”

El músico Tony Succar es un talento peruano reconocido a nivel internacional por los premios Latin Grammy que ganó en 2019, en las categorías Mejor álbum de salsa y Productor del año. Esta vez, el percusionista no tuvo la misma suerte y su disco Unity: The latin tribute to Michael Jackson fue descalificado de los prestigiosos galardones.

El proyecto musical en el que trabajó el artista durante cinco años no fue considerado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, debido a que un gran porcentaje de su letra es en inglés y no en español, idioma que priorizan los Grammy Latinos.

“Tuve frustración pero son experiencias que uno debe de vivir. Al final todo pasa por algo, pero todo llega a su hora. Uno se apasiona por los proyectos, yo trabajé 5 años en ese disco de Michael Jackson y cuando me descalificaron dije ¿qué?”, comentó.

“Fue una cosa extraña, en ese momento todo se me derrumbó, yo estaba esperando poder competir y no me dejaron, sentí como que lo botaban a la basura, pero nunca me di por vencido, al final saqué algo hasta mejor, más grande…”, añadió el exjurado de Yo soy, para Trome.

Tony Succar votó en Estados Unidos: “Mi corazón está con el Perú”

A través de sus redes sociales, Tony Succar compartió un reflexivo mensaje acerca de las elecciones presidenciales 2021 y reveló que había ejercido su derecho al voto desde Estados Unidos. “Feliz domingo mi gente. Vamos Perú, estamos pendientes. Hoy un día muy importante. Mi corazón está con todo el Perú, lo que el pueblo decida, es un día histórico y solo quiero decir que es muy importante votar. Tú tienes una voz”, comentó en sus historias de Instagram.

6.6.2021 | Post de Tony Succar sobre las elecciones en Perú. Foto: Tony Succar / Instagram

Momentos más tarde, el percusionista se lució con su DNI en mano, antes de entrar a su local de votación. “Hoy es el día, lo más importante es que estemos unidos, y que nuestra voz se escuche siempre”, acotó.

