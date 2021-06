Rodrigo González revela que Gian Piero Díaz es fan de Amor y fuego: Me escribe

Rodrigo González puso en evidencia a Gian Piero Díaz durante la última edición de Amor y fuego al revelar que el conductor de Esto es guerra es fan de su programa.

Como se sabe, el reality vivió momentos de tensión cuando los recién reingresados Pancho Rodríguez y Facundo González no saludaron a Johanna San Miguel, luego que esta haya dicho que no los quería volver a ver jamás en el espacio de América Tv tras ser suspendidos por asistir al cumpleaños de Yahaira Plasencia.

El desaire lo dejó en evidencia el programa Amor y fuego, lo cual dio a pie para que en Esto es guerra se tocara el tema. Los conductores Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel se mostraron indignados por la falta de respeto.

En medio de sus descargos, el actor evitó que su compañera dijera donde vio las imágenes (Amor y fuego), ya que corresponde al canal de la competencia.

Ante esto, Rodrigo González no dudó en hablar sobre lo sucedido y reveló que Gian Piero Díaz es seguidor de Amor y fuego y que mensajea al conductor de Willax TV.

“¿Gian Piero porque la interrumpiste a Johanna?, estoy segura que iba a decir que lo vio aquí. Gian Piero no te engañes, yo sé que ves Amor y fuego. Además, me escribe y me dice los veo a ti y a Gigi. No lo disimules porque estás al aire y en América. No eres el único de América que lo hace, no estás solo”, dijo el presentador.

