Rafael Amaya sobre su lucha contra las adicciones: “Estaba perdido y aislado”

Rafael Amaya vuelve a la pantalla chica tras alejarse por casi dos años a causa de sus adicciones. El intérprete será protagonista de la nueva serie de Televisa titulada Malverde: el santo patrón.

En conversaciones con el programa Hoy día, el actor de 44 años se sinceró y habló sobre cómo se sentía mientras luchaba contra las drogas. Así también, relató cómo lo superó.

En la extensa charla que sostuvo reveló que su vida cambió desde que comenzó su recuperación.

“Se está acomodando mi vida, porque estaba muy desordenada y mi conciencia de aquella época no era la correcta que tengo ahorita, y me perdono porque no es la conciencia que tengo ahorita”, dijo Rafael Amaya.

“Estoy viviendo el ‘solo por hoy’ porque soy un alcohólico en recuperación”, agregó el recordado protagonista de El señor de los cielos.

En otro momento, recordó la vez que su salud se complicó e ingresó a la clínica Baja del Sol para quedarse unas semanas mientras se rehabilitaba.

“Yo estaba perdido, estaba aislado del mundo, estaba enojado con todos, pero no era yo. Antes de perdonar a los demás, me perdono a mí mismo”, dijo Amaya.

Del mismo modo, contó que su familia también lo ayudó a superar el oscuro momento de su vida.

“Traía arrastrando muchos problemas sin saberlo. Me equivoqué, y lo bueno es que me rodeé de gente que me pudo ayudar, que me pudo sacar de ese abismo, y también de gente que no debí haberme rodeado. Estoy haciendo cambios en mi vida y estoy muy contento”, sostuvo.

Rafael Amaya, El Señor de los Cielos, Sebastián Ferrat. Foto: difusión

