Pancho Rodríguez sobre Johanna San Miguel: “Nos debemos una conversación”

El viernes 11 de junio, América espectáculos reprodujo las declaraciones que brindó Pancho Rodríguez sobre el desplante que habría realizado a la conductora de Esto es guerra Johanna San Miguel.

El último martes, el chico reality y Facundo González retornaron al programa luego de haber sido suspendidos por participar en la fiesta COVID-19 de la salsera Yahaira Plasencia.

No obstante, durante su ingreso, ambos participantes no contestaron al saludo de Johanna San Miguel. Hecho que se atribuyó a un distanciamiento por las duras palabras que la conductora emitió cuando se produjo la intervención policial a la fiesta en Cieneguilla.

Sobre esto, Pancho Rodríguez declaró que no se había dado cuenta del gesto de la conductora de EEG, por lo que le pidió disculpas. Luego, admitió que también existía cierta incomodidad entre ellos.

“Soy honesto, tampoco iba a ir a abrazarla porque sí hay una incomodidad. Por el respeto y el cariño que nos tenemos, nos debemos una conversación”, afirmó.

El integrante de Esto es guerra señaló que se sintió herido por las palabras de Johanna San Miguel, especialmente porque estas también fueron escuchadas por su madre, quien lo llamó preocupada.

“Me partió el corazón, lo que uno dice con un micrófono es muy poderoso, pero igual no la juzgo. Simplemente es algo que a mí me incomodó y seguro me afectó más porque yo nunca he estado involucrado en este tipo de situaciones”, indicó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.