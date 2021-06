La Uchulú celebrará sus quinceaños en El reventonazo de la Chola: Estoy emocionada

La Uchulú, personaje caracterizado por Esaú Reátegui, se ha ganado el cariño de muchos peruanos por sus ocurrentes videos en TikTok y YouTube. Gracias a su innovador trabajo, pertenece al elenco de El reventonazo de la Chola y a El artista del año.

A pesar del éxito que disfruta este joven de la selva contó hace unos días en Esto es guerra que jamás tuvo una fiesta de quince años por problemas económicos. Además, reveló que uno de sus sueños fue bailar con Patricio Parodi, deseo que se cumplió en su visita al reality.

Tras esto, El reventonazo de la Chola anunció que La Uchulú celebrará dicha fiesta en el programa. En un adelanto que mostró el espacio en redes sociales, se apreció la gran fiesta que verá este sábado por América Tv a las 7. 00 p. m..

En las fotos se vio a La Uchulú emocionada al entrar al set vestida con el hermoso vestido de gasa y tener a su lado a su inseparable amigo el Shamuco, quien fue su chambelán.

“Sin embargo, los tacos de la youtuber le jugaron una mala pasada debido a que cuando corrió se resbaló y cayó en el piso, pero no fue nada grave para que se reponga y siguiera con la fiesta”, señaló el programa en un comunicado.

La ‘Uchulú’ celebrará sus quince años en El reventonazo de la Chola. Foto: difusión

En esta gala, participaron el cumbiambero Bryan Arámbulo, Fernando Armas, Manolo Rojas, la ‘Chola Chabuca’, entre otros.

“Me sentí muy contenta y realmente emocionada porque a mí nunca me festejaron mis 15 años por falta de dinero, y eso es un regalo que todas quisieran a esa edad. Estoy súper agradecida con la ‘Chola Chabuca’ que me viene apoyando y haciendo que todo lo que anhelé se haga realidad”, dijo La Uchulú.

Además, el youtuber agradeció el cariño del público y aseguró que no se le subieron los “humos”. “Yo recién empiezo y doy lo mejor de mí en cada presentación que tengo. Siempre tengo los pies sobre la tierra y sigo siendo humilde, eso nadie me lo quitará a pesar de la popularidad”, comentó.

