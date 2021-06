Johanna San Miguel rechaza los zoológicos: “Los animales deben vivir en su hábitat”

Durante la emisión del reality Esto es Guerra, la conductora Johanna San Miguel expresó su posición con respecto al funcionamiento de los zoológicos. La ‘madre de los leones’ aseguró que no está de acuerdo con que los animales silvestres deban vivir en cautiverio, así sean rescatados.

Todo inició cuando los equipos concursaban en una divertida secuencia de adivinanzas. “¿Cuál es el animal más visitado del zoológico?”, fue la pregunta que Jota Benz y Mario Irivarren debían responder. El triunfo fue para el ‘combatiente’.

Momentos después, Johanna San Miguel aprovechó para rechazar los centros en los que se exhiben animales silvestres encerrados. “A mí, debo decirlo, a mí no me gustan los zoológicos, estoy en contra de los zoológicos. A mí me parece que los animales deben vivir en su hábitat natural, jamás encerrarlos... Algunos son animales rescatados, pero no la gran mayoría ¡Me parece espantoso!”, afirmó.

Ante lo expresado por la recordada intérprete de Queca, su compañero en la conducción, Gian Piero Díaz, también dio su perspectiva sobre el tema. “Se respeta tu opinión, pero también es cierto que hay ciertos animalitos que han sido rescatados y si los devuelves a su hábitat no tienen como sobrevivir. Por otro lado, es importante que los niños deban conocer un poquito de nuestra fauna silvestre”, acotó.

No obstante, Johanna San Miguel respondió de manera sarcástica, fiel a su estilo. “Sí, para eso hay libros... A ver que te pongan a ti dentro de la jaula y que te tiren plátanos”, comentó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.