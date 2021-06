Jessica Newton viaja a Miami para ponerse segunda dosis contra el coronavirus

A través de sus redes sociales, Jessica Newton anunció por la mañana que ya se encontraba rumbo a Miami para aplicarse la segunda y última dosis de la vacuna de Pfizer.

“Ya aquí en el aeropuerto a punto de embarcarme a Miami. Hoy me toca mi segunda dosis de la vacuna”, se le escuchaba decir a la ex reina de belleza.

Asimismo, añadía su deseo de no presentar reacciones adversas, ya que tenía un encuentro pendiente con Magaly Medina. “Espero que no me vaya a dar nada, ninguna reacción, porque, ‘Maga’, tenemos una cita para almorzar juntas el domingo. Te veo en Miami”, decía Newton.

Junto al video de su historia de Instagram también se leía un mensaje para la conductora de televisión. “No te olvides de reservar”, hacía hincapié la exmodelo.

Horas más tarde y ya desde el aeropuerto de Miami, la directora del Miss Perú compartió el preciso instante en que era inmunizada en el país extranjero.

“¡Así de rápido es! Justo a la salida de aduanas”, escribió Newton en el video que publicó en sus historias de Instagram.

La exmodelo comentó que alcanzaron a inyectarle una de las dos dosis que quedaban disponibles. Asimismo, en sus videos también se evidenciaba que viajó en compañía de su esposo y su mascota.

