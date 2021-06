Jeeiph: “Se puede romper fronteras sin necesidad de cantar obsceno”

Jeeiph, quien está comprometido en no azuzar la violencia o el machismo en sus canciones, está avanzando a pasos agigantados en el mundo de la música urbana gracias al buen recibimiento que ha tenido con su tema “Bonita”, el cual lanzó en 2020 y hasta la fecha ya ha acumulado más de 140 000 000 de reproducciones en todas las plataformas, 110.000 videos en TikTok, un hashtag de más 10.000 de vistas, y aún figura en la playlist top 200 de Spotify en 14 países.

Tras este éxito, el joven artista de Venezuela se animó a lanzar su nuevo hit “Bonita Remix” en compañía de los conocidos cantantes urbanos Noriel, Jerry Di, Big Soto y Cauty. El nuevo videoclip, en poco tiempo, ha registrado más de 6 000 000 de vistas en su canal de YouTube.

“La decisión de hacer el remix fue por el éxito que tuvo la canción original ‘Bonita’, y nos está sorprendiendo cómo esta nueva versión está subiendo tan rápido en las plataformas. Estamos muy felices con los resultados”, señaló en un comunicado el talentoso compositor e intérprete de 23 años que, a diferencia de otros artistas su éxito, llegó cuando el mundo se paralizaba por la pandemia de la COVID-19.

“Realmente no esperábamos tanta receptividad el año pasado por el tema de la pandemia, que todo estaba paralizado y no había discoteca ni bares, pero con ‘Bonita’ hubo un antes y después. La lanzamos para mantener los números en las plataformas virtuales y no bajar por la pandemia, pero se multiplicó increíblemente. Nos sorprendió a todo el equipo”, añadió.

El género urbano es muy criticado porque en la mayoría de su contenido se escuchan frases denigrantes. Sin embargo, Jeeiph asegura que las letras de sus canciones van en contra de cosificar a la mujer y el machismo, y que prefiere resaltar la belleza y el amor. “Antes cantaba trap y quizás en esa época no cuidaba tanto lo que podía cantar, pero uno va madurando y aprendiendo, porque creo que uno es ejemplo de muchas personas y hay que cuidar mucho lo que uno dice. Todas las letras de las canciones que ahora estamos haciendo van a dirigidas a todo el público. Creo que no es tan agradable escuchar groserías y obscenidades en las canciones ”, explicó.

“El mercado para el trap es muy limitado y nos dimos cuenta de que con ‘Bonita’ se puede romper fronteras sin necesidad de cantar obsceno. Siento que es algo que mi público pedía y más en estos tiempos donde la mujer está empoderada. Ya muchos artistas se dieron cuenta de eso. Lastimosamente, las letras obscenas promueven a cosas que no son tan buenas que digamos”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.