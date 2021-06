Janick Maceta dirigió el videoclip “You don’t know my name” de Renzo Tipacti

El viernes 11 de junio, el músico y compositor peruano Renzo Tipacti estrenó el videoclip de “You don’t know my name”, tema en inglés perteneciente a su EP Textures, el cual está programado para lanzarse el 18 de junio.

Janick Maceta, la Miss Perú 2021 e ingeniera de sonido, fue la encargada de dirigir la grabación de esta pieza musical en conjunto con Brother Rich, según se detalló en la descripción de YouTube.

Por su parte, Renzo Tipacti contó en un post de Instagram, publicado el 9 de junio, cómo se planeó la colaboración con la reina de belleza desde varios años atrás.

“El universo permite que las cosas se alineen en favor nuestro siempre. Era 2017 y mi hermana Janick estaba de visita en Lima. En esa oportunidad pude conocer a Brother Rich, quien luego de escuchar los temas me invitó al estudio en Manhattan Center para que podamos revisar, junto a TONY (Top Of New York Music), las canciones de Textures”, explicó.

Por su parte, a través de sus historias de Instagram, Maceta invitó a visualizar el videoclip, además de pedirle a los 966.000 seguidores que posee en esa red social que le dejen sus comentarios sobre qué les pareció.

De igual forma, la segunda finalista del Miss Universo 2021 escribió un mensaje en el canal de YouTube del colectivo musical neoyorquino TONY a fin de resaltar la labor del equipo de trabajo de esta producción. “Orgullosa de todos ustedes”, afirmó.